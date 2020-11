Uma turista norte-americana devolveu um bloco de mármore roubado durante uma viagem a Roma, em Itália. A pedra, que se acredita ter sido tirada do Fórum romano, foi entregue com a inscrição “para o Sam, com amor, Jess. Roma 2017”.

O fragmento que foi entregue no Museu Nacional Romano vinha acompanhado de um bilhete, em que o ladrão expressava todo o seu arrependimento e implorava por perdão pela “atitude desrespeitosa”.

Ao que parece, de acordo com fontes oficiais do museu, o ladrão terá deixado rasto de que passou “horas a esfregar e a limpar” a mensagem que estava escrita na pedra, ainda que sem sucesso.

O diretor do museu, Stéphane Verger, contou ao jornal italiano Il Messaggero que a pedra tinha pouco valor e que deve ter sido roubada no Fórum romano, o antigo centro de Roma, que agora se encontra em ruínas.

Verger afirmou ter-se sentido comovido com o gesto de “Jess”, a principal suspeita. “Afetou-me precisamente por ser uma jovem mulher que percebeu que o que fez estava errado. Foi um gesto espontâneo, mas fruto de uma refleção consciente”.

Sobre o porquê do gesto, Verger sugeriu que poderá estar ligado a um caso semelhante, em que uma mulher canadiana devolveu vários objetos roubados durante uma viagem a Pompeia.

A mulher em questão, conhecida como Nicole, enviou uma encomenda com dois mosaicos, uma peça de cerâmica e partes de uma ânfora a um agente de viagens da famosa cidade e confessou o crime numa carta onde dizia acreditar que os objetos estariam “amaldiçoados”, depois de ter sido diagnosticada com cancro da mama por duas vezes.