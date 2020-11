As redes sociais foram inundadas esta quarta-feira por fãs que confundiram a morte de Diego Armando Maradona com a da estrela pop Madonna.

A morte do astro argentino causou ondas de choque um pouco por todo o mundo, com centenas de milhares de pessoas a prestarem as suas homenagens à lenda do futebol mundial. No entanto, um grupo significativo de pessoas leu de forma errada o nome de Maradona e confundi-o com a estrela da pop Madonna.

RIP Madonna, you'll be forever in our hearts. Legend. pic.twitter.com/EnMrIUZhRs — little icah (@poemtoahoe) November 25, 2020

A situação propagou-se rapidamente levou a milhares de pessoas ao Twitter para partilhar os seus sentimentos em relação à morte da cantora, levando a que o nome da cantora chegasse a estar nas trends.

Alguns utilizadores elogiaram a vasta carreira da cantora, outros colocaram-na mesmo patamar de outros artistas pop que já morreram, como Prince ou Michael Jackson.

Outros foram rápidos a reparar no erro e fizeram publicações a brincar com a situação, ao imaginar a reação de Madonna às notícias da sua morte.

madonna logging into twitter to find out she has died pic.twitter.com/MDllPh4oHm — john (@johnmceneaney) November 25, 2020