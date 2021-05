No País de Gales, nasceu um bezerro com três olhos.

Trata-se, segundo a veterinária que segue esta vacaria britânica, uma malformação “extremamente rara”.

Malan Hughes acompanha todos os anos o nascimento de três mil crias de bovinos, mas garante que “nunca tinha visto nada assim".

Can’t quite believe what we spotted today... anyone else ever seen one? 👁 👁 👁 @jakeojones 🐮 #vettwitter #farmvet pic.twitter.com/GnC2Ms3RLR