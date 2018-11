Um jovem alemão de 18 anos ficou sem carta de condução 49 minutos depois de ter passado no exame.

O recém-condutor, que regressava do exame de condução na companhia de quatro amigos, foi apanhado em excesso de velocidade e mandado parar pela polícia de Hemer, no distrito de Märkischer Kreis, perto de Dortmund.

O jovem conduzia a 95 km/h numa zona limitada a 50 km/h.

Algumas coisas duram para sempre, outra apenas uma hora”, escreveu a polícia alemã em comunicado, na terça-feira.

De acordo com as autoridades, o jovem ficou proibido de conduzir durante quatro semanas e ficou obrigado a tirar mais aulas de condução. Ficou ainda sujeito a uma multa de 200 euros, à perda de dois pontos na carta e ao prolongamento do período condicional a que está sujeito de dois anos para quatro.