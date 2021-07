Disfarçado de mulher, um homem tentou a sua sorte ao tentar viajar de avião infetado com covid-19, na Indonésia.

Vestindo com um niqab - um véu islâmico que o cobria da cabeça aos pés - o homem, identificado pela iniciais DW, conseguiu e mbarcar num avião que viajava de Jacarta, capital da Indonésia, para a ilha Ternate, segundo a Associated Press.

Para conseguir embarcar, o homem utilizou as roupas, o passaporte e um teste negativo ao coronavírus da sua mulher.

Ele trouxe o bilhete de avião, o cartão de identificação e o cartão de vacinação, tudo com nome da esposa,”, explicou o chefe da polícia de Ternate, Aditya Laksimada, citado pela NBC.

No entanto, o disfarce não durou muito tempo. O homem foi "apanhado na mentira" após ter trocado de roupa a meio do voo. A hospedeira achou a mudança de roupa suspeita e alertou a tripulação e as autoridades do aeroporto para a situação.

Assim que o avião aterrou, o suspeito foi detido pela polícia de Ternate e teve que realizar um teste a covid-19, que acabou por dar positivo.

Com o resultado positivo, o homem foi obrigado a ficar em auto-isolamento em casa. Assim que a quarentena terminar, a polícia irá processá-lo.

A Indonésia já registou quase três milhões de casos de covid-19, com pouco mais de 76 mil mortes. Apenas 6% da população foi totalmente imunizada.