Uma negacionista norte-americana filmou-se a lamber vários artigos num supermercado, incluindo um carrinho de compras e a porta de uma arca frigorífica, para provar que a covid-19 "não é nada de especial".

O vídeo foi partilhado pela própria Jodie Meschuk no Instagram, mas foi, entretanto, removido da plataforma, desconhecendo-se se foi a mulher ou a própria rede social a fazê-lo.

No vídeo legendado, de 24 segundos, a negacionista alega que os germes fortificam o sistema imunitário e ajudam, inclusive, o sistema digestivo.

Sejam livres. O amor sobrepõem-se ao medo, não a lei", disse Jodie Meschuk no vídeo.

Jodie Meschuk já é conhecida do público norte-americano, depois de ter publicado um livro intitulado "Autism Reimagined", no qual explica como "reverter o diagnóstico" do autismo.

