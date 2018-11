A leitura de votos deveria ser um dos momentos mais românticos para qualquer casal, durante uma cerimónia de casamento. No entanto, não foi isso que aconteceu no casamento de Casey e Alex (nomes fictícios).

Segundo a Whimn, um blogue noticioso australiano, Casey recebeu prints de mensagens que foram trocadas entre o seu noivo e uma amante. Para se vingar, aproveitou o momento da leitura dos votos da cerimónia para ler as tais mensagens, em frente de todos os convidados.

Era suposto este ser o dia mais feliz da minha vida. Em vez disso, sabia que seria o fim da minha relação de sonho e todos iriam testemunhar isso”, revelou a mulher ao Whimn, que mantinha uma relação de seis anos com Alex.

As capturas de ecrã que Casey recebeu mostravam conversas entre o seu noivo e outra mulher, incluindo fotografias dos dois que também lhe foram enviadas pela amante.

O meu telemóvel começou a vibrar intensamente quando estava no quarto de hotel. Era uma série de mensagens com capturas de ecrã de um número que eu não conhecia e que dizia 'Eu nunca me casaria com ele. Tu casavas?”

Este fim-de-semana. Tu e eu…” ; “O teu corpo é mesmo incrível. E tu sabes como usá-lo. Queria que a minha namorada [Casey] tivesse metade das tuas capacidades" ; “Tenho tantas saudades tuas. Não consigo parar de pensar em ti. Nunca tive este tipo de relação com ninguém" - podia ler-se em algumas imagens que foram enviadas para Casey.

Como Casey estava na sua despedida de solteira e rodeada das damas de honor que iriam acompanhá-la ao altar no dia seguinte, tentou pedir conselhos do que poderia fazer para se vingar, apesar de estar completamente desolada com a situação. Algumas amigas aconselharam-na a terminar o casamento imediatamente, mas Casey decidiu colocar em prática um outro plano que tinha em mente.

Todas aquelas palavras foram como uma seta espetada no meu coração e o meu casamento era dali a umas horas. Como é que poderia cancelar se já todos os convidados tinham viajado para estarem presentes?”

Depois de ter descoberto o caso que aquele que estava prestes a tornar-se seu marido mantinha com uma outra mulher na noite anterior ao enlace, Casey decidiu humilhar o homem quando leu as mensagens que recebeu no momento da leitura dos votos.

O choque apoderou-se dos convidados e Alex tentou agarrar-me nas mãos, mas eu mandei as flores para o chão para lhe mostrar o meu telemóvel. Li todas as mensagens que ela [a amante] me mandou. Com cada palavra que dizia, Alex ia ficando cada vez mais pálido. Olhei-o nos olhos e ele nada teve para me dizer. Parece que o Alex não é quem eu pensava."

O noivo acabou por abandonar o casamento, sem se desculpar ou dirigir alguma palavra aos convidados, acompanhado pelo padrinho. A noiva pediu desculpa aos convidados pela humilhação e, apesar da tristeza que sentiu, decidiu aproveitar a festa do casamento com os amigos e familiares.