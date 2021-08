Os peixes podem não ser conhecidos pela sua beleza, mas a internet não estava preparada para a descoberta de um pescador norte-americano, na costa do estado da Carolina do Norte, ao pescar um misterioso peixe com o que aparenta ter dentes humanos. As imagens do animal tornaram-se virais nas redes sociais.

Uma fotografia publicada, esta terça-feira, na página de um popular destino de pesca norte-americano, está a dar que falar ao mostrar o animal de quatro quilos de boca aberta, exibindo dentes muito semelhantes aos humanos.

A publicação que conta já com mais de 1.200 reações e centenas de comentários, com vários utilizadores a brincarem com a aparência do animal.

Conheço pessoas que adoraram ter tantos dentes quanto ele”, brincou uma utilizadora. Outra acrescentou: “Este peixe tem dentes melhores do que os meus”.

O peixe foi identificado como um bodião-gigante-da-Califórnia. O animal é conhecido por ter várias filas de molares na boca, que usa para esmagar ostras e outras presas como caranguejos. Estes animais são extremamente difíceis de apanhar.

Martin, o pescador que capturou o animal, contou à McClatchy News que tinha saído para ir pescar com o seu irmão gémeo, na segunda-feira, com a esperança de apanhar um destes exemplares.