Um deputado canadiano foi apanhado praticamente nu durante uma reunião virtual da câmara dos comuns. William Amos já veio pedir desculpa, depois de ter aparecido completamente despido, apenas com o telemóvel a tapar as partes privadas.

Eleito pelo Quebec em 2015, William Amos representa o Partido Liberal.

Uma imagem da situação foi obtida pela agência The Canadian Press, depois de todos os deputados que assistiam à sessão terem assistido à reunião.

Através de um comunicado, William Amos fala num "erro azarado", tendo pedido desculpa pelo caso.

I made a really unfortunate mistake today & obviously I’m embarrassed by it. My camera was accidentally left on as I changed into work clothes after going for a jog. I sincerely apologize to all my colleagues in the House. It was an honest mistake + it won’t happen again.