Um piloto australiano decidiu deixar uma mensagem nos céus, no início desta semana. O momento foi captado pela equipa do Flight Radar 24, site que se dedica ao acompanhamento das rotas de aviões.

Além do "estou aborrecido", o piloto desenhou ainda dois pénis, como se pode ver pelas imagens partilhadas nas redes sociais.

Earlier this week a bored pilot in Australia left this message in the skyhttps://t.co/sE1l5RnXZa pic.twitter.com/9hOwFX6Mb3 — Flightradar24 (@flightradar24) 21 de fevereiro de 2019

O recém formado piloto testava um motor, em Adelaide, quando decidiu deixar a mensagem, para a qual necessitou de duas horas de voo.

Esta não é a primeira vez que um piloto deixa mensagens no céu, são várias as fotos que mostram "estes recados aéreos".