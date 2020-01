Um casal foi detido, em Nottinghamshire, Inglaterra, por ter atirado uma cadela ao Rio Trent, com uma pedra atada ao corpo. O animal foi recolhido das águas por uma mulher que estava a passar.

A cadela, de raça pastor belga, estaria prestes a afogar-se, quando uma mulher se deu conta da situação. A cadela, de nome Bella, encontrava-se com uma rocha atada ao corpo, mas, mesmo assim a mulher conseguiu resgatá-la.

As autoridades conseguiram identificar e prender os suspeitos do crime. Trata-se de uma mulher de 31 anos e um homem de 32.

O animal foi encaminhado para um hospital veterinário em Nottinghamshire e encontra-se a recuperar.

A brave member of the public rescued a dog that was tied to a heavy rock and was drowning in the River Trent this morning.

Officers are appealing for information from anyone who saw the incident involving the Belgian Shepherd, near Long Lane, Farndon, at around 8.45am today. pic.twitter.com/T5VvOUiMxC