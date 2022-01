Um tribunal indonésio condenou esta quarta-feira um líder islamita ligado à Al-Qaeda a 15 anos de prisão pelo papel nos atentados de Bali em 2002, que mataram mais de 200 pessoas, na maioria turistas estrangeiros.

"O arguido estava ciente" do ataque planeado através de uma equipa que tinha formado, salientou o juiz do tribunal de Jacarta Oriental, embora tenha dito que "não estava envolvido no resto do processo".