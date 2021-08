Um professor na Alemanha suspeito de homicídio e de canibalismo está a ser julgado em Berlim por ter alegadamente sido responsável pela morte de Stefan Trogisch, um homem encontrado desmembrado numa zona florestal.

De acordo com a acusação, o agressor - identificado como Stefan R - terá conhecido a vítima num site de encontros horas antes do assassinato que, diz o procurador Martin Glage, foi provocado por uma “ânsia por gratificação sexual".

No julgamento, de acordo com a imprensa alemã, Stefan é mesmo acusado de “querer comer" partes do cadáver do mecânico de 43 anos. Segundo o tribunal, não havia qualquer indicação de que Trogisch tivesse concordado em ser morto, o tribunal ouviu.

Após o homicídio a 5 de Setembro de 2020, Stefan R terá cortado o corpo do homem no seu apartamento no bairro central de Pankow, em Berlim, antes de o espalhar por diferentes áreas da cidade, informou a agência noticiosa DPA.

A polícia passou semanas à procura do desaparecido antes de um homem que estava a passear o cão ter encontrado o seu fémur numa floresta a norte de Berlim, em Novembro.

Duas semanas depois, foram encontrados mais ossos num parque na zona de Pankow. Stefan R, um berlinense de 41 anos, foi encontrado com a ajuda de cães farejadores.

No entanto, algumas partes do corpo da vítima ainda não tinham sido identificadas quando o julgamento começou, afirma o jornal Berliner Zeitung que sublinha ainda que as forças policiais encontraram uma grande quantidade de sangue da vítima na casa do agressor.

O professor, que dá aulas numa escola secundária, terá discutido com outras pessoas em fóruns na Internet sobre canibalismo nos meses que antecederam o homicídio,

O arguido terá sido identificado no site de encontros Romeo-Planet como "MasterButcher79" (“MestreTalhante79”, numa tradução literal), inspirado pelo apelido dado ao infame Armin Meiwes, que está a cumprir uma pena de prisão perpétua pelo assassinato e canibalismo de um homem que conheceu online em 2001.