Um sismo de magnitude 3,8 na escala de Richter foi sentido esta sexta-feira nos concelhos de Lagoa e Portimão, no distrito de Faro, sem causar danos pessoais ou materiais, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em comunicado, o IPMA adianta que o sismo teve o seu epicentro a cerca de 75 quilómetros a sul do Cabo de São Vicente e foi registado às 07:53 de hoje nas estações da Rede Sísmica do Continente.

Este abalo foi sentido com intensidade máxima III/IV (escala de Mercalli modificada) nos concelhos de Lagoa e Portimão. Foi ainda sentido com menor intensidade no concelho de Lagos, no mesmo distrito.

Os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excecional (9,0-9,9) e extremo (superior a 10).

A intensidade máxima II da escala de Mercalli modificada significa que o abalo foi “sentido pelas pessoas em repouso nos andares elevados de edifícios”.