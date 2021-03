O secretário-geral do PS acusou esta sábado o PSD e CDS-PP de encararem as eleições autárquicas como "uma jogada política", anunciando uma coligação "sem uma única ideia" e apenas com o objetivo de enfraquecer o Governo.

Estas críticas foram transmitidas por António Costa na abertura da reunião da Comissão Nacional do PS, que decorre em Lisboa, num discurso em que defendeu que o congresso deste partido, em julho, deverá ser um "momento alto de mobilização" para as eleições autárquicas - um ato eleitoral em que os socialistas pretendem voltar a conquistar a maioria das câmaras e das freguesias.

Num momento em que o país vive uma situação dramática do ponto de vista sanitário por causa da pandemia de covid-19, mas também dramática dos pontos de vista económico e social - com milhares de pessoas em angústia sobre o dia de amanhã e com muitos empresários a enfrentarem uma luta estoica para manter as suas empresas -, tenho a certeza que a última coisa que os portugueses querem ouvir falar é de jogadas políticas e de coligações contra o PS e contra o Governo", declarou António Costa na parte final do seu discurso.

Em contraponto, o secretário-geral do PS afirmou que o seu partido, do ponto de vista político, "não se distrai, não confunde qual é o seu objetivo e quais as suas prioridades".

A nossa prioridade não é combater o PSD, o CDS-PP, ou quem quer que seja", acentuou, num discurso em que também procurou evidenciar "o papel central" que terão as autarquias na execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) ao longo dos próximos anos.