O líder do PSD, Rui Rio, considerou, esta segunda-feira, em entrevista com Miguel Sousa Tavres, que o pior que poderia acontecer ao país era “uma crise política”, sublinhando que “nenhum de nós faria melhor” no início da pandemia.

Rui Rio considera que agora é o momento de fazer oposição “com sentido crítico”, porque agora “todos temos conhecimento para isso”, garantindo estar disposto a dar “instrumentos” ao Governo para que possa estar habilitado a fazer o melhor no combate à pandemia.

Sobre o facto de ser alvo de críticas por parte do Partido Socialista, mesmo aprovando os vários diplomas do estado de emergência, Rui Rio acusa o Governo de “ingratidão”.

“Acho uma ingratidão e uma táctica política errada. Mas eu não posso ter estados de alma, eu tenho de fazer o que é melhor para o país. Não posso ser vingativo em relação ao PS. Se eu agora me revoltasse contra o PS tínhamos um problema de todo o tamanho no país”, frisou.

Rio lembrou ainda que o Governo “tem muita responsabilidade” na atual situação do país, no entanto, relembra que, enquanto líder do maior partido da oposição também tem muita responsabilidade.

“Não devo aproveitar esta onda de indignação para causar uma onda de dificuldades ainda maior”, explicou.

Sobre a vacinação dos detentores de cargos políticos, o líder da oposição criticou o critério usado por Eduardo Ferro Rodrigues em relação aos deputados, no entanto, admite uma revisão de critérios para que apenas as pessoas consideradas “vitais” para o funcionamento da Assembleia da República sejam vacinados.