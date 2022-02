A Google irá fortalecer a privacidade dos utilizadores de smartphones Android, anunciou a empresa esta quarta-feira. De acordo com o post no blog da gigante tecnológica, o objetivo da iniciativa Privacy Sandbox no Android, até agora circunscrita ao Google Chrome, é “introduzir novas e mais privadas soluções de publicidade”.

Pelo meio, o diretor sénior para Gestão de Produto, Anthony Chavez, deixou um recado à Apple. “Sabemos que outras plataformas optaram por outra abordagem quanto à privacidade dos anúncios, restringindo bruscamente as tecnologias existentes utilizadas por criadores de software e anunciantes. Acreditamos que, sem antes providenciar um caminho alternativo que preserve a privacidade, tais abordagens podem ser ineficientes e levar a consequências piores para a privacidade do utilizador e os negócios dos criadores”.

A empresa americana afirmou também que está a “explorar tecnologias que reduzam o potencial para a recolha de dados disfarçada, incluindo formas mais seguras para as aplicações se integrarem com ‘software developer kits’”, sem detalhar, no entanto, com o fará.

Estas mudanças podem afetar seriamente as empresas que dependem bastante do rastreamento dos utilizadores, como é o caso da Meta, empresa-mãe do Facebook, que no início do mês viu o valor das suas ações reduzir em 20% numa só sessão.

Contudo, ao contrário do sucedido com as mudanças anunciadas pela Apple, a empresa liderada por Mark Zuckerberg aplaudiu as mudanças feitas pela Google.

“É encorajador ver esta abordagem colaborativa e a longo-prazo à publicidade personalizada protetora da privacidade da parte da Google”, escreveu Graham Mudd, vice-presidente de marketing de produtos, anúncios e negócios do Facebook, no Twitter.