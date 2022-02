O exército israelita disse ter atacado alvos na Síria, pouco depois de um míssil antiaéreo ter sido disparado do país árabe para o norte de Israel, ao início do dia.

O míssil sírio explodiu no ar e não foi intercetado pelas defesas aéreas israelitas, mas ativou sirenes de aviso no norte de Israel, sem que as autoridades israelitas tenham registado feridos ou quaisquer danos.

Os militares israelitas disseram ter atingido as instalações sírias usadas para atacar aviões israelitas, incluindo um radar e baterias antiaéreas, de acordo com um comunicado.

A agência de notícias oficial síria SANA informou que Israel disparou mísseis contra zonas próximas de Damasco, tendo alguns sido abatido pelas defesas aéreas. Desconhecem-se quaisquer baixas.

Israel tem feito centenas de ataques a alvos dentro de partes da Síria controladas pelo governo durante a última década da guerra civil no país árabe, mas o Governo israelita raramente reconhece ou discute tais operações.

Contudo, Israel reconheceu que está a atacar bases de milícias aliadas do Irão, como o movimento xiita libanês Hezbollah, que luta ao lado das forças do Presidente sírio, Bashar al-Assad, na guerra civil do país.