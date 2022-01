Pelo menos sete pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas depois de uma arriba ter cedido na região turística do Lago de Furnas, em Capitólio, no estado brasileiro de Minas Gerais, atingindo três embarcações de recreio que se encontravam no local, segundo a última atualização das autoridades.

As imagens do momento são impressionantes e os bombeiros já confirmaram à CNN Brasil a veracidade do vídeo que circula nas redes sociais. Nas imagens pode ver-se o momento em que o bloco rochoso de grandes dimensões se desprende e cai sobre três barcos, havendo ainda mais embarcações nas proximidades.

Estariam no local cerca de 70 pessoas e as autoridades assumem ainda que há 14 desaparecidos.

Até ao momento, foram registados 32 feridos, dois dos quais com fraturas expostas. A maioria das vítimas são feridos leves, mas não é conhecido o estado de saúde de pelo menos três pessoas.

Dois dos barcos afundaram.

Em declarações à CNN, o tenente Pedro Aihara, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, alertou para o risco de novos desabamentos.

“É possível que haja novos acidentes, porque a água das chuvas penetra nas rochas, que têm menor resistência à ação da água e de vento”, explicou.

Entretanto, através de uma publicação no Twitter, o governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, explicou que as operações de resgate ainda estão em andamento.

Sofremos hoje a dor de uma tragédia em nosso Estado, devido às fortes chuvas, que provocaram o desprendimento de um paredão de pedras no lago de Furnas, em Capitólio. O Governo de Minas está presente desde os primeiros momentos através da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. — Romeu Zema (@RomeuZema) January 8, 2022