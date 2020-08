O governo do Irão continua sua perseguição contra a música heavy metal no país e a mais recente vítima é a banda Arsames.

De acordo com o site Metal Injection, os membros do grupo foram detidos no início do mês.

“A banda Arsames foi presa e poderá enfrentar 15 anos de prisão por ser uma banda de metal satânica e ser anti-governo islâmico”, referiram documentos.

A banda existe no país desde 2002 e toca death metal, apesar deste estilo ser proibido no país e já tocaram em festivais de vários países como Dubai, Arménia e Turquia.

Após a detenção, os membros da banda pagaram uma fiança, o que lhes permitiu aguardar o julgamento em liberdade.