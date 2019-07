Uma criança ficou ferida após entrar no tapete rolante que leva as bagagens até ao porão dos aviões, no aeroporto Hartsfield-Jackson, em Atlanta, nos Estados Unidos.

De acordo com o jornal Atlanta Journal Constitution, o menino de dois anos subiu para o tapete rolante das bagagens onde esteve durante cinco minutos até ser resgatado pelas autoridades aeroportuárias.

As imagens de videovigilância mostram Lorenzo em apuros ao ficar preso entre várias malas, que o impediram de sair do local, até uma outra bagagem o empurrar para o outro lado do tapete para uma área restrita.

Terrifying moment two-year-old boy gets whisked away on a five-minute journey through US #airport #baggage system after being swept up on conveyor belt, He was eventually saved by TSA personnel who noticed him flying down the chute. pic.twitter.com/EAbbG89RxD — Hans Solo (@thandojo) July 25, 2019

Ao fim de alguns minutos, e depois de ser atingido por várias malas, Lorenzo acabou por chegar a uma sala de segurança onde as autoridades conseguiram parar o tapete rolante e resgatá-lo.

A mãe de Lorenzo, Edith Vega, disse à cadeia de televisão americana WSB-TV, que desviou a atenção do filho durante uns segundos enquanto tentava validar os bilhetes da viagem.

Eu estava em pânico, só pensava ‘Meu Deus, espero que ele esteja bem. Espero que esteja a gostar do ‘passeio’. [...] Estou contente que ele esteja vivo, é só isso que está a passar pela minha cabeça”, contou.

Depois de ser resgatado, Lorenzo foi avaliado por uma equipa médica que lhe tratou ferimentos na mão direita e o transportou para o hospital para exames médicos mais detalhados.

A companhia aérea Spirit Airlines emitiu um comunicado, onde assume o incidente e informa que está a trabalhar com as autoridades aeroportuárias para melhorar as medidas de segurança.