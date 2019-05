É difícil escrever este comentário de forma objetiva agora, quando já se sabe como acabou, com o chumbo do ‘diploma dos professores’. É fácil, por outro lado, olhar retrospetivamente para as notícias da semana e a sua saliência no país e pensar: afinal eu sabia que nada ia acontecer! Como sempre foi uma exageração! Mas qual crise política!

Será mesmo assim? Podíamos já saber, durante os dez dias passados, qual teria sido o êxito deste processo? Foi a hipótese de demissão do primeiro ministro e de eleições antecipadas assim irreal? De facto, uma crise é exatamente isso: um processo cujo êxito é imprevisível. Acho importante manter presente esta perspetiva e não dar por assumidos os resultados à luz do que aconteceu depois: no fim de contas, é essa mesma incerteza que cria mudança.

Deste ponto de vista, parece-me também oportuno levar a sério o que aconteceu e o facto que se podia chegar a outro resultado. Mas ainda que afinal não se tenha dado uma rutura maior e o processo político está, agora, no caminho da continuidade, algo mudou com certeza. O facto de os aliados do PS na geringonça terem votado a favor da reposição total – arriscando a demissão de Costa – e a oposição ter votado contra poderá provocar, e muito provavelmente provocará, um realinhamento das forças políticas, cuja forma ainda é difícil prever. Será este processo a fase final da parábola da nova aliança pós-austeritária das esquerdas, ou será mais uma transformação desta aliança em vista a algo diferente?

Com certeza, há algumas cartas ainda para descobrir até às eleições e a etapa das consultações europeias poderá dar-nos alguma indicação. Entretanto, um desafio talvez ainda mais difícil vem aí para o governo, com o anúncio de uma nova greve dos camionistas de combustíveis, que já estiveram, uma vez, à beira de parar Portugal. E isso sim, seria uma grande rutura na continuidade da vida do país.

