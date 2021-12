Portugal registou nas últimas horas mais 22 mortes e 5.649 novos casos de infeção por covid-19, de acordo com o mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS). Estes são os números mais elevados desde 10 de março e 6 de fevereiro, respetivamente.

No dia 10 de março houve também 22 mortos por covid-19 e, em 6 de fevereiro, foram registadas 6.132 infeções com o vírus.

A maioria das vítimas mortais (7) foram registadas na região Norte. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com cinco, região Centro com quatro, o Algarve com mais quatro e a Madeira com duas mortes.

Relativamente aos internamentos, há menos 23 doentes em enfermaria, num total de 879, e mais um em cuidados intensivos, num total de 130.

A maior parte dos novos casos foi diagnosticada na região Norte (1.775), seguindo-se Lisboa e a Vale do Tejo (1.699 casos) e zona Centro (1.474).