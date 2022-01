Os dados foram avançados esta segunda-feira no boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Nas últimas 24 horas registaram-se mais 21.917 infetados e 31 mortes. A região Norte soma o maior número de infetados (8.937 do total), mas é Lisboa e Vale do Tejo que regista mais de metade dos óbitos, 17 do total.

Há mais 125 pessoas internadas em enfermaria e mais seis unidades de cuidados intensivos. Portugal tem agora 1.938 pessoas internadas com covid-19, 174 em UCI.

A incidência está agora mais elevada, já fora da matriz, com mais de 3.840 casos de infeção por SARS-CoV-2 por cada 100 mil habitantes, tanto a nível nacional como no Continente.

O R(t), que é a transmissibilidade, é de 1.13.

Portugal já administrou 20 milhões de doses da vacina contra a covid-19, desde que arrancou a campanha de vacinação, estando neste momento vacinados 8,8 milhões de utentes, divulgou este domingo a Direção-Geral da Saúde (DGS).