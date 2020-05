Bono Vox celebrou, este domingo, o seu 60.º aniversário e decidiu partilhar com os fãs as 60 músicas que lhe salvaram a vida.

A playlist, disponível no Spotify, Youtube e outro serviços, é apenas uma das partes do presente que o vocalista dos U2 decidiu oferecer ao mundo.

Para além de partilhar as suas músicas de eleição, onde se encontram canções como "Heartbreak Hotel" de Elvis Presley, "I Want to Hold your Hand" dos The Beatles e "Mother" de John Lennon, o artista decidiu escrever uma carta, como fã, "para acompanhar cada música e explicar o fascínio".

"Estas são algumas músicas que salvaram a minha vida. Algumas não podia viver sem, outras trouxeram-me até aqui, dos zero aos 60... através de todos os arranhões, todo tipo de incómodo, da seriedade à brincadeira ... e a alegria, principalmente a alegria", escreveu Bono em comunicado.

As primeiras seis cartas foram divulgadas, no domingo, no site oficial da banda e são dirigidas a Billie Eilish, David Bowie, Kraftwerk, Daft Punk, Luciano Pavarotti e Massive Attack.