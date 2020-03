A luta dos médicos e dos enfermeiros italianos que estão na linha da frente contra a pandemia Covid-19 em Itália inspirou os U2 a fazerem uma nova música. "Let Your Love Be Known" foi divulgada nas redes sociais da banda.

A canção foi divulgada a 17 de março, data em que a República da Irlanda celebra o dia de São Patrício. No vídeo, o vocalista da banda irlandesa, Bono Vox, revela que, além dos profissionais de saúde italianos, a música também é dedicada ao esforço de todo o país, que é o mais afetado pelo novo coronavírus.

A situação em Itália está fora de controlo, e o país já regista mais de sete mil mortes e mais de 70 mil infetados com Covid-19.