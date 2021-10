Uma artista de rua que estava a interpretar a música “All of Me", do cantor John Legend, foi surpreendida, no fim de semana, com a presença de um membro bastante especial no público: o próprio John Legend.

O músico estava a caminho do seu concerto no teatro Orpheum, em Boston, nos EUA, quando se deparou com uma jovem a cantar uma das suas canções.

O artista ficou tão impressionado com a voz de Radha Rao, de 22 anos, que parou para a ficar a ouvir. No fim, o cantor abraçou-a e deu-lhe algum dinheiro.

Ele veio falar comigo e deu-me uma gorjeta e depois deu-me um abraço e expressou os seus sentimentos sobre a minha voz e como ficou grato por eu ter cantado a sua canção”, contou a artista ao jornal The Boston Globe.

Quando a rapariga percebeu que tinha o ídolo à sua frente, nem queria acreditar.

Quais são as probabilidades do John Legend estar na cidade, na zona em que estou a atuar, enquanto canto uma canção dele? É inacreditável", afirmou a artista, citada pela Associated Press.

Muita gente pergunta se eu estava a cantar porque ele lá estava e a resposta é não. Eu estava a tocá-la, e depois ele apareceu por acaso", acrescentou.

A música “All of Me" faz parte da lista canções que a jovem habitualmente canta no centro comercial Faneuil Hall.

Quero agradecer a todos os que me ouviram e encorajaram, incluindo ao John Legend , que ficou para apoiar os talentos locais", concluiu.