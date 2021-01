As rendas das casas estão mais baixas. No último trimestre de 2020, a quebra de preço atingiu quase 17% em Lisboa na comparação com o mesmo período de 2019. Chegando ao nível de preços de 2017.

No Porto, as rendas caíram 4,5%, entre outubro e dezembro, face ao homólogo de 2019. O que não acontecia desde 2015.

Segundo o índice de rendas residenciais da Confidencial Imobiliário, a nível nacional, a oferta para arrendamento subiu 26% desde o primeiro trimestre de 2020, altura do início da pandemia, em parte devido à transformação do alojamento local em arrendamento habitacional.

Apesar da descida de valores, a renda média pedida por um T2, no quatro trimestre do ano que passou, era de 969 euros.

Voltando a Lisboa, a oferta foi impulsionada pela entrada no mercaddo de T0/T1 e T2. “Quer num quer noutro caso, a oferta aumentou cerca de 50% entre o 1º trimestre e o 4º trimestre de 2020”, acrescenta a publicação da especialidade, para concluir que, no caso da capital “o crescimento da oferta destas tipologias menores normalmente alocadas ao uso turístico é especialmente vincado em SMM [freguesia de Santa Maria Marior]”.

Mesmo assim, e como se pode ver pelo quadro em baixo, a média de preços de um T2 em Lisboa, era no final de 2020, 1.193 euros.

RENDA MÉDIA PEDIDA PARA UM APARTAMENTO T2 4º trimestre de 2020 LISBOA (Total) 1.193 € Ajuda 984 € Alcântara 1.093 € Beato 821 € Benfica 895 € Campolide 1.131 € Carnide 1.110 € Lumiar 1.097 € Marvila 957 € Olivais 801 € S Domingos de Benfica 1.086 € Alvalade 1.205 € Areeiro 1.274 € Arroios 1.108 € Avenidas Novas 1.439 € Belém 1.204 € Campo de Ourique 1. 219 € Estrela 1 197 € Misericórdia 1.254 € Parque das Nações 1.376 € Penha de França 885 € Sta Clara 928 € Sta Maria Maior 1.381 € Sto António 1.845 € São Vicente 1.209 €

No Porto, a tendência é semelhante a Lisboa. O volume de fogos para arrendar no 4º trimestre ficou 59% acima do 1º trimestre e também pouco mais de 72% acima do início de 2019. “Na Invicta o primeiro impacto da pandemia foi ainda mais forte, com o stock para arrendamento a disparar 65% entre o 1º e o 2º trimestres do ano.”

Na UF Centro Histórico, “que agrega mais de um terço dos fogos para arrendar na cidade, o aumento da oferta foi bastante mais vincado, duplicando entre o 1º e o 4º trimestres de 2020”, reforçam os dados da Confidencial Imobiliário.

Mais uma vez, apesar do aumenta da oferta e descida dos preços do arrendamento, a Confidencial Imobiliário, mostra que em média um T2 para arrendar custava 930 euros no final de 2020.