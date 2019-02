Os idosos do Centro Comunitário da Gafanha do Carmo, reconhecidos pelas paródias que fazem a assuntos da atualidade, voltaram a lançar um vídeo em que, desta feita, parodiam a prestação de Conan Osíris no Festival da Canção.

A versão dos idosos parte do original "Telemóveis" escrita e interpretada pelo próprio cantor que concorre para representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção.

Além da interpretação da música, um dos idosos imita o bailarino que acompanha Conan nas atuações que faz em todo o país. Segundo a publicação, na página de Facebook do lar, "cantar Conan Osiris é fácil, a tragédia foi mesmo tentar imitar o dançarino da coisa".

Esta quinta-feira, o Centro Comunitário revelou, esta manhã, que a intérprete foi recebida como "uma estrela da Internet".

"Telemóveis", de Conan Osíris, é um sucesso nas redes sociais, o vídeo conta já com mais de dois milhões de visualizações no Youtube. Nas casas de apostas da Eurovisão, a música do português, que ainda só passou à final, ocupa já o 10º lugar entre os favoritos à vitória.