Pelo menos 35 jovens testaram positivo para a influenza A, dos 130 que foram à urgência Pediátrica do Centro Hospitalar de Leiria, revelou esta sexta-feira uma nota desta instituição de saúde.

Após várias informações veiculadas nas redes sociais sobre um possível surto de ‘legionella’ em adolescentes e jovens adultos que participaram numa festa num estabelecimento de diversão noturna, mais de 200 jovens deslocaram-se ao hospital, na quinta-feira, com sintomas de febre, tosse e dores musculares.

“Até ao momento, foram observados 130 jovens na Urgência Pediátrica, com idades compreendidas entre os 14 e os 17 anos, com sintomas de febre, tosse e dores musculares. Encontra-se apenas um jovem sob vigilância. Foram detetados sete resultados positivos para a covid-19 em 76 testes, 35 resultados positivos para influenza A e aguardam-se os resultados de mais 29 zaragatoas”, informa a nota do CHL.