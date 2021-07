O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, não quis antecipar as decisões que vão sair do próximo conselho de ministros, mas defendeu que a apresentação do certificado digital deve ser alargada a outras regiões ou municípios.

Faz sentido que [o certificado] possa ser alargado a outras regiões e municípios e assim facilitar a vida não apenas aos utentes mas também aos restaurantes", afirmou, nesta quarta-feira, em Vila Real.

Siza Vieira fez, inclusive, "um apelo aos presidentes das câmaras municipais para expandirem esta experiência", que, sublinhou, "acaba por ajudar a dinamizar a economia local".

Sobre as críticas dos restaurantes situados nos concelhos de risco, relativamente às restrições horárias aos fins de semana, o ministro lembrou que a apresentação do certificado digital já "permitiu abrir um conjunto de atividades".

Eu não queria estar aqui a antecipar decisões, mas ouvimos os técnicos que diziam que devia haver uma generalização das medidas, o que nos permitiu abrir um conjunto de atividades (...) porque temos uma ferramenta que nos permite avaliar se a pessoa representa um risco vez de determinar o encerramento das atividades", apontou.