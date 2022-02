A Caixa Geral de Depósitos (CGD) aumentou o salário mínimo aos trabalhadores nos quadros para 1.359 euros, incluindo subsídio de alimentação.

Considerando subsídios de férias e de Natal, a retribuição mínima mensal praticada pelo banco ascende a um valor de 1.525 euros, informa a instituição bancária em comunicado, sublinhando que este valor fica, assim, 12% acima daquela que é a remuneração média no mercado nacional. - que é de 1.361 euros, de acordo com os dados do INE.

De acordo com CGD, este aumento do salário mínimo reforça ainda mais o salário médio dos trabalhadores que estão nos quadros da Caixa que ascende a 2.462 euros.

Em 2021, a Caixa investiu 1,65 milhões de euros em ações de formação para os seus colaboradores, prevendo que o montante destinado a este fim ascenda a 1,9 milhões este ano. Entre 2017 e 2022, o montante total empregue em formação ascende a 8,5 milhões de euros.