A Administração Espacial da China divulgou quatro novas imagens enviadas pela missão Tianwen-1, a primeira do país a chegar à superfície de Marte, noticiou este domingo o jornal Diário do Povo.

Duas das fotografias mostram a totalidade ou parte do módulo de órbita da missão, que ajuda nas comunicações entre o veículo de exploração "Zhurong", na superfície marciana, e a Terra.

Uma daquelas imagens foi tirada por uma câmara lançada a partir da nave espacial, disse, no sábado, a Administração Espacial da China.

#Tianwen-1 probe sent back #NewYear's wishes from Mars on the first day of 2022, as well as a group of new photos of the orbiter and Mars, closeup of the orbiter, ice sheet on Mars' north pole area, surface landscape taken by the rover Zhurong. pic.twitter.com/7mMwx8dL62