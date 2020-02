Um estudo da Universidade de Sussex, em Inglaterra, conclui que o vento é um dos inimigos das abelhas. Segundo a investigação, citada pelo The Guardian, o vento prejudica a eficiência das abelhas produtoras de mel, no momento em que estas tentam ferrar uma flor.

Os investigadores concluíram ainda que as alterações climáticas podem assim prejudicar o trabalho destes insetos produtores de mel pois, sem vento, as abelhas conseguem retirar néctar de quase seis flores em 90 segundos. Com o vento mais forte, a produção reduz para cerca de 3.73 flores.

Ou seja, no final do dia, a capacidade de uma abelha suprir a sua colónia de alimentos reduz significativamente.

Os investigadores revelaram que o movimento das flores por causa do vento, deixa as abelhas mais hesitantes em sair da planta, com um tempo variando de 0,05 segundos a 54 segundos.

Geralmente, as abelhas alimentam-se de flores silvestres, mas, para este estudo, a equipa atraiu os insetos para colmeias com flores artificiais e gravaram o comportamento das mesmas.

Georgia Hennessy, que liderou a investigação publicada no jornal Animal Behaviour, explica que uma possível razão para o vento causar este efeito nas abelhas é a redução da temperatura corporal do animal, afetando a ação da retirada do néctar das flores. Além disso, as abelhas aguardam que o vento acalme, acabando assim por demorarem mais tempo.

Com as alterações climáticas que o planeta está a atravessar, é esperado que a velocidade do vento aumente e, por isso, a equipa de investigação tentou entender como podem ajudar estes insetos.

Embora não possamos fazer muito para controlar ou impedir o vento, podemos tomar medidas para minimizar o impacto nos polinizadores, como colocar colmeias em locais protegidos”, afirmou Georgia Hennessy.

Dave Goulson, da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, que no ano passado já tinha alertado para possível extinção das abelhas que pode ser uma “ameaça à segurança e nutrição alimentar global”, mostrou-se preocupado com o efeito das alterações climáticas nas abelhas.