A Junta de Freguesia de Benfica vai organizar duas sessões de cinema ao ar livre, no Palácio Baldaya, em Lisboa, no sábado e domingo, com a exibição dos filmes O Regresso de Mary Poppins e O Leão da Estrela.

Num comunicado enviado hoje às redações, a junta explica que esta é a oitava edição da iniciativa 'Benfica ao Luar', que este ano se integra nas comemorações do segundo aniversário do Palácio Baldaya.

Os filmes serão exibidos nos jardins do Palácio Baldaya, às 21:00, e a entrada é livre.