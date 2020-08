O ator francês Dieudonné M'Bala M'Bala foi banido definitivamente do Facebook e do Instagram por causa dos comentários sobre as vítimas do Holocausto marcados por termos e expressões "desumanizantes contra os judeus".

O anúncio do afastamento permanente de M'Bala M'Bala foi divulgado esta segunda-feira pela empresa Facebook que também é proprietária da rede social Instagram.

Em conformidade com a nossa política sobre indivíduos e organismos perigosos, banimos de forma permanente Dieudonné M'Bala M'Bala do Facebook e do Instagram. Banir uma pessoas de forma permanente dos nossos serviços é uma decisão que ponderamos cuidadosamente, mas os indivíduos e as organizações que atacam outras pessoas não têm lugar no Facebook e no Instagram", disse à France Presse um porta-voz da empresa.

Nos últimos anos, o comediante francês Dieudonné M'Bala M'Bala, 54 anos, que afirma ser ativista político, tem sido alvo de críticas pelos comentários contra os judeus.

Em 2015, o ator e humorista foi condenado por um tribunal belga a dois meses de prisão efetiva e a uma multa de nove mil euros, por antissemitismo e incitação ao ódio.