O ator e comediante Kevin Hart está em estado grave depois de um acidente de carro em Malibu Hills, na Califórnia, avança o TMZ. O motorista do ator também está em estado grave.

De acordo com o site de famosos, o acidente aconteceu na madrugada de domingo. O carro onde o ator seguia capotou e saiu da estrada antes de embater contra uma cerca de madeira.

No carro, um Plymouth Barracuda que ficou completamente destruído com o impacto, seguia ainda uma terceira pessoa que, segundo o relatório da polícia, sofreu ferimentos ligeiros. As autoridades dizem ainda que não era o ator que estava a conduzir o veículo na altura do acidente e que o motorista não tinha bebido.

"Sofreram ambos graves lesões nas costas", segundo o relatório policial.

Testemunhas no local dizem que o ator conseguiu sair do veículo pelo próprio pé e que um membro da sua equipa de segurança o levou para casa, uma vez que o acidente aconteceu perto de casa de Kevin Hart. No entanto, o ator teve de receber assistência hospitalar.