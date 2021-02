Morreu esta sexta-feira o ator Christopher Plummer, artista que ficou conhecido por ser uma das caras do filme "Música no Coração", onde protagonizou o mitico Capitão Von Trapp. O canadiano tinha 91 anos, com a notícia a ter sido confirmada pela família ao jornal The Guardian.

Segundo a publicação, o ator morreu calmamente na casa que tinha no estado norte-americano do Connecticut, onde vivia com a mulher, Elaine Taylor, de 53 anos.

Nascido Arthur Plummer em 1929, na cidade canadiana de Toronto, Christopher teve a sua primeira aparição no cinema em 1958, no filme "Stage Truck".

Christopher Plummer venceu vários prémios no mundo do cinema, mas apenas um Óscar, em 2012, de Melhor Ator Secundário, no filme "Beginners". Este foi o discurso de agradecimento: