O ator Cameron Boyce, que integrava o elenco de programas e séries do Disney Channel, morreu, este domingo, aos 20 anos de idade.

Segundo a ABC News, o porta-voz do canal televisivo foi informado da tragédia por um porta-voz da família do ator, que justificou a causa da morte com a "condição médica" em que o ator se encontrava.

É com o coração profundamente pesado que anunciamos a perda de Cameron esta manhã", disse o porta-voz da família.

Morreu durante o sono devido a uma convulsão que foi resultado da condição médica para a qual estaria a ser tratado. O mundo perdeu uma das luzes mais brilhantes, mas o seu espírito viverá através das bondade e compaixão de todos os que o conheciam e amavam", acrescentou.

Cameron Boyce nasceu e cresceu em Los Angeles, era protagonista da série "Jessie" da Disney e aos 19 anos já era considerado um ator veterano.

Foi protagonista em filmes como "Eagle Eye", "Grown Ups" e "Descendentes".