Morreu a atriz Julie "Tawny" Kitaen, estrela dos vídeos dos Whitesnake, anunciou a família, neste sábado.

Tawny Kitaen, como era conhecida, morreu aos 59 anos, em casa, Newport Beach, na Califórnia, de causas não reveladas.

Nos anos 80, Tawny Kitaen tornou-se conhecida em todo o mundo ao aparecer nos videoclipes dos Whitesnake, nomeadamente “Here I Go Again”, “Still of the Night”, “Is This Love” e “The Deeper the Love”.

Chegou a casar-se com o vocalista David Coverdale, mas separaram-se dois anos depois.