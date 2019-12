A Netflix domina as nomeações aos Globos de Ouro 2020 em várias das principais categorias, hoje anunciadas, com os filmes “Marriage Story”, de Noah Baumbach, e “O Irlandês”, de Martin Scorsese.

A Netflix, plataforma de ‘streaming’ que é produtora e distribuidora, alcançou 17 nomeações, incluindo para Melhor Filme Dramático, onde obteve três das cinco indicações: para além de “Marriage Story” e de “O Irlandês”, foi ainda nomeado “Dois Papas”, de Fernando Meirelles, que rivalizam com “1917”, de Sam Mendes, e “Joker”, de Todd Phillips.

Nos distribuidores, a segunda empresa mais nomeada é a Sony, com oito, enquanto em televisão a HBO segue de perto com 15 indicações.

"Marriage Story", que se estreou na semana passada na plataforma de 'streaming' sob fortes elogios da crítica, é o filme mais nomeado para a próxima edição dos Globos de Ouro, com um total de seis, seguindo-se "O Irlandês" e "Era uma vez... em Hollywood", com cinco cada.

Na área televisiva, as séries mais nomeadas foram "Chernobyl", "The Crown" e "Unbelievable", todas com quatro.

Já na categoria de Melhor Filme de Comédia ou Musical, as nomeações recaíram sobre “Dolemite Is My Name”, de Craig Brewer (a única produção Netflix nesta área), “Jojo Rabbit”, de Taika Waititi, “Knives Out: Todos São Suspeitos”, de Rian Johnson, “Era uma vez… em Hollywood”, de Quentin Tarantino, e “Rocketman”, de Dexter Fletcher.

Na realização, foram escolhidos como finalistas Bong Joon-ho, por “Parasitas”, Sam Mendes, por “1917”, Todd Phillips, com “Joker”, Martin Scorsese, com “O Irlandês”, e Quentin Tarantino, por “Era uma vez… em Hollywood”.

Já na televisão, na categoria de Melhor Drama foram nomeados “Big Little Lies”, “The Crown”, “Killing Eve”, “The Morning Show” e “Succession", enquanto para Melhor Série de Comédia ou Musical foram indicadas “Barry”, “Fleabag”, “The Kominsky Method”, “The Marvelous Mrs. Maisel” e “The Politician”.

As atrizes nomeados na categoria de Drama foram Cynthia Erivo (“Harriet”), Scarlett Johansson (“Marriage Story”), Saoirse Ronan (“Mulherzinhas”), Charlize Theron (“Bombshell – O Escândalo”) e Renée Zellweger (“Judy”). Já os cinco atores nomeados no Drama foram Christian Bale (“Le Mans ’66: O Duelo”), Antonio Banderas (“Dor e Glória”), Adam Driver (“Marriage Story”), Joaquin Phoenix (“Joker”) e Jonathan Pryce (“Dois Papas”.

Para melhores interpretações em Comédia ou Musical, foram nomeadas as atrizes Ana de Armas (“Knives Out”), Awkwafina (“A Despedida”), Cate Blanchett (“Onde Estás, Bernardette?”, Beanie Feldstein (“Booksmart”) e Emma Thompson (“Late Night”). No campo masculino, os nomeados foram Daniel Craig (“Knives Out”), Roman Griffin Davis (“Jojo Rabbit”), Leonardo DiCaprio (“Era uma vez… em Hollywood”), Taron Egerton (“Rocketman”) e Eddie Murphy (“Dolemite is My Name”).

Na categoria de Melhor Filme em Língua Estrangeira, à qual concorriam o português “A Herdade”, de Tiago Guedes, e o brasileiro “A Vida Invisível”, de Karim Aïnouz, os nomeados foram “A Despedida”, de Lulu Wang, “Os Miseráveis”, de Ladj Ly, “Dor e Glória”, de Pedro Almodovar, “Parasitas”, de Bong Joon-ho, e “Portrait de la jeune fille en feu”, de Céline Sciamma.

A 77.ª edição dos Globos de Ouros, organizados pela Associação da Crítica Estrangeira em Hollywood, vai ter lugar em Los Angeles, no dia 05 de janeiro de 2020, com Ricky Gervais como anfitrião.