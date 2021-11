Leonardo DiCaprio produziu um documentário sobre as alterações climáticas baseado nos trágicos incêndios de Pedrógão Grande, de 2017. O filme, intitulado “From Devil’s Breath”, vai ser exibido durante a cimeira do Clima, a COP26, que decorre em Glasgow.

Esta importante história é emocionante, poderosa e oportuna, e tenho orgulho de fazer parte dela”, afirmou a estrela de cinema à revista Time.

A produção ficou a cargo da empresa do apresentador Trevor Noah, a Day Zero Productions, em colaboração com a Sugar23 e a P&G Studios.

O filme conta na primeira pessoa a história de uma comunidade de sobreviventes dos incêndios de 2017, em Pedrógão Grande, e a sua luta para garantir que a tragédia não se volte a repetir e uma descoberta científica que poderá ajudar a humanidade a defender-se contra as alterações climáticas.

O realizador do filme, Orlando von Einsiedel, confessou à revista Time que, “enquanto pai de uma jovem criança”, este foi um filme “profundamente emocional”, que o obrigou a “testemunhar em primeira mão” como a emergência climática está a destruir “inúmeras vidas”.

Testemunhar a resiliência de pessoas como Nadia Piázza e Vitor Neves a reconstruir as suas vidas após uma inimaginável tragédia e aprender acerca do potencial do movimento de restauração enquanto parte da solução para a crise climática encheu-me de otimismo”, admitiu.