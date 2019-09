Os fãs da série “Downton Abbey” vão poder viver como príncipes e princesas, nem que seja por uma noite, e dormir no castelo onde decorreram as filmagens. Para marcar o lançamento do filme inspirado na série, os condes de Carnarvon decidiram alugar o castelo de Highclere, em Hampshire, no Airbnb.

De acordo com o anúncio, dois fãs serão convidados a ficar num dos 300 quartos do castelo, a 26 de novembro, e a serem “tratados como a realeza”.

Por 120 libras (130 euros), o casal usufruirá ainda da companhia dos condes num cocktail ao fim do dia, seguido de um jantar, na sala de jantar do castelo. E serão servidos pelo próprio mordomo da família.

O café será servido na biblioteca, antes dos hóspedes se retirarem para o merecido descanso, numa suite com vista para os jardins do castelo.

Durante a estadia, Lord e Lady Carnarvon farão uma emersão dos convidados pela história e herança do castelo de Higclere, com uma visita privada ao edifício”, diz ainda o anúncio.

Como a intenção é para viver como os antepassados dos condes viviam, no quarto, há champô e secador de cabelo… mas não há rede de Wi Fi, nem televisão.

Serão aceites reservas a partir de 1 de outubro. Os candidatos têm de mostrar que são verdadeiros fãs da série. Só a mensagem mais criativa a acompanhar a reserva será escolhida.