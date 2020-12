O ator e encenador Diogo Infante vai manter-se como diretor artístico do Teatro da Trindade por, pelo menos, mais três anos, anunciou esta quinta-feira a Fundação Inatel, num comunicado enviado à agência Lusa.

Diogo Infante tem dado corpo ao projeto de colocar este espaço no centro da intervenção cultural, sobretudo na área do teatro, na Cidade de Lisboa e do País. Este projeto tem-se traduzido em significativos sucessos de adesão do público e da critica, alicerçados em textos de autor reconhecidos ou inovadores, e na conciliação de nomes consagrados com novas gerações emergentes”, lê-se no comunicado da Fundação Inatel, que gere o Teatro da Trindade, no qual é anunciada a “renovação, por mais três anos, de Diogo Infante como diretor artístico” daquele equipamento.