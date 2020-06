O corpo do ator Pedro Lima foi encontrado, este sábado. O ator que estava há mais de 20 anos na TVI, onde tinha interpretado personagens marcantes, como "Tristão", com que estava agora no ecrã, em "Espírito Indomável".

As reações à morte do ator não se fizeram esperar. Uma das primeiras a reagir foi Fernanda Serrano, com quem Pedro Lima contracenou várias vezes.

Tu eras o Amigo que me dava a mão. O que estava Sempre lá", lembra a atriz numa publicação no Facebook.

Rui Unas confessa-se em choque e sem palavras. Com uma fotografia a preto e branco, recorda Pedro Lima:

"E agora as nossas conversas sobre o Agamémnon????!!!", questiona o ator António Capelo, com quem contracenou em "Espírito Indomável".

Nuno Markl lembra que começaram "juntos", Pedro Lima como apresentador de um programa em que Markl era guionista.

Pedro Ribeiro lembra o "tipo afável, sempre disponível, trabalhador":

A apresentadora Fátima Lopes, que recebeu Pedro Lima várias vezes no seu programa da TVI, diz não conseguir acreditar: "Não sei o que dizer... não consigo acreditar. Estivemos juntos há pouco tempo... tantos sonhos, tantos projectos, uma família linda. Deixo um abraço forte para a Anna, para os filhos e para toda a família."

