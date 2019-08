O novo filme da saga 007, realizado por Cary Fukunaga chama-se “No time to die” e estreia-se no Reino Unido e nos Estados Unidos da América em abril de 2020, foi esta terça-feira anunciado.

Daniel Craig regressa como James Bond, 007 em... No Time to Die. Estreia-se no Reino Unido a 3 de abril de 2020 e a 8 de abril de 2020 nos Estados Unidos”, lê-se numa publicação na página oficial da saga no Twitter.