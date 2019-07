O ator holandês Rutger Hauer, que ficou conhecido por interpretar o papel do vilão Roy Batt em "Blade Runner" , morreu no dia 19 de julho. Tinha 75 anos.

O agente da estrela informou, esta quarta-feira, que o ator faleceu em sua casa, na Holanda, por causa de uma doença de "curta duração". Steve Kenis confirmou também à imprensa estrangeira que o funeral teve lugar esta quarta-feira,

Para trás, Rutger Hauer deixou um carreira que durou seis décadas na televisão e no cinema. O ator holandês participou em mais de 170 produções, das quais se destacam o papel em "Blade Runner" (1892), "O feitiço de Áquila" (1985), "Batman begins" (2005) e "Sin City: A cidade do pecado" (2005).

Rutger Hauer chegou a vencer um Globo de Ouro pelo papel que desempenhou no filme "Fuga de Sobibor" (1987). Esteve ainda nomeado para para o mesmo prémio, em 1984, pela interpretação no filme "A nação do medo" (1994).

Apesar da versatilidade, Rutger Hauer destacou-se especialmente em filmes de terror. Desempenhou o papel de Van Helsing, em "Dracula 3D" (em 2012) e de vampiro Barlow, na série baseada na obra de Stephen King "A mansão Marsten" (2004).