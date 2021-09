O ator Tom Felton desmaiou esta quinta-feira durante um jogo de golfe em que participavam várias celebridades. Durante a Ryder Cup, que decorre no estado do Wisconsin, o artista que deu vida à personagem de Harry Potter Draco Malfoy acabou por se sentir mal.

Com 34 anos feitos na quarta-feira, Tom Felton foi transportado para um hospital local, onde foi submetido a tratamento, segundo informou a PGA, organização responsável pelo evento.

Já depois de cair no relvado, as imagens mostram o ator consciente, tendo sido depois transportado num carro para fora do recinto.

No jogo de celebridades da Ryder Cup, o ator e músico Tom Felton teve um incidente médico durante a participação pela Europa", informou a organização.

A Ryder Cup junta participantes dos Estados Unidos e da Europa, e Tom Felton jogava ao lado do finlandês Teemu Selanne, um conhecido jogador de hóquei no gelo.