O ator Ângelo Rodrigues está fora de perigo, confirmou a agência Glam.

O ator de 31 anos, que chegou a estar em coma induzido, deu entrada no Hospital Garcia de Orta, no dia 26 de agosto, com uma infeção, estando internado nos Cuidados Intensivos desde então.

De acordo com a Selfie, que cita fonte hospitalar, depois de ter dado entrada no hospital, Ângelo Rodrigues, de 31 anos, sofreu uma paragem cardíaca, tendo sido submetido a três cirurgias para remoção de tecidos e para drenar um abcesso.