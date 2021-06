Uma estátua "hiper-sexualizada" da atriz Marilyn Monroe está a gerar controvérsia na cidade Palm Springs, no sul da Califórnia, nos Estados Unidos. A figura foi inaugurada, no domingo.

A estátua, da autoria do artista Seward Johnson, é conhecida como “Forever Marilyn” (Para sempre Marilyn) ou como #metoomarilyn, por aqueles que consideram a exposição da roupa interior um “abuso”.

Na cerimónia, estiveram presentes vários grupos de ativistas, como o CReMa e o Women's March LA, que tentaram destabilizar o evento.

Os manifestantes ergueram cartazes de protesto durante a inauguração da escultura "Forever Marilyn".

Feminists Condemn Installation Of Marilyn Monroe Statue As ‘Misogynistic,’ Claim It Was Designed ‘To Look At Her Crotch’ https://t.co/SaN5UDxLGP pic.twitter.com/dPxNxHZqnd